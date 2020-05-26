Bakanlık açıkladı: Dünyada arttı, Türkiye'de azaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğü, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi.

ALINAN TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ve atılan adımların etkisini göstermeye başladığına değinilen açıklamada geçmiş yıllarda kanun kapsamındaki hakaret, tehdit ve benzeri olayların normal adli bir olay olarak değerlendirildiği anımsatıldı ve bu olayların daha titizlikle analiz edilerek 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.