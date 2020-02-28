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  3. Bakanlardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Bakanlardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Bakanlardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sağlık Bakanı Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlere rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

(DHA)


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