Bakanlardan 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan bakanlar, Türk milletinin bayramını tebrik etti.

BAKAN AKAR'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin son merhalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç gibi birçok zaferin elde edildiği ağustos ayının tarihte önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akar, kahraman ordunun 26 Ağustos 1922 sabahı "Büyük Taarruz"u ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin de destansı tarihin en büyük, en parlak zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milletinin kendisi için tasarlanan geleceğin esaret altında yaşamak olduğunu görerek "Ya istiklal Ya Ölüm" parolasıyla Milli Mücadelesini başlattığını anımsatan Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu mücadelenin 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştığını anımsattı.

Bakan Akar, kazanılan büyük zaferin asil milletin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği bu mücadele, aynı zamanda tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olmuştur. Bu kahraman ve fedakar milletin bağrından çıkan şanlı ordumuz, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Somali'de, Katar'da, Libya'da, Doğu ve Orta Akdeniz ile dünyanın pek çok coğrafyasında hem ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta hem de uluslararası barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktır. TSK, tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde görevlerini de başarıyla yerine getirerek uluslararası alanda da etkin, caydırıcı ve saygın yerini korumaktadır."

BAKAN SOYLU'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Bakan Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle..." sözüyle başladığı mesajında Soylu, sadece bir milletin ordusunun kazandığı değil, bir milletin tamamının orduya dönüşüp kazandığı kutlu bir zaferin 98. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını ifade etti. Soylu, “26 Ağustos 1071’de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922’de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece Aziz Milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos‘ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos‘ta zaferle neticelenmesiyle, dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de Aziz Milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir. Zaferlerimizden aldığımız ilhamla bugün de hak ve adaletten ördüğümüz o duvarın bekçileriyiz. Bugün dünya mazlumlarının umudu ve koruyucusu olan Türkiye, kendi ürettiği gemilerle denizlerdeki haklarını ve ekonomik menfaatlerini korurken, kendi ürettiği insansız hava araçları, helikopterler, silahlar ve diğer teknik ekipmanla da terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadelesini onurlu ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, 98 yıl önce yapıldığı gibi hiçbir tehdide boyun eğmeden, milletimizin geleceğini, hak ve adaletten başka sınırlama tanımadan savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerinin altını çizerek, “Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız ve onun tüm safhaları, emeği geçen tüm ecdadımız ve büyüklerimiz, bugünkü kararlılığımızın temel motivasyon kaynağıdır, gururumuz ve onurumuzdur. Büyük zaferin yüzüncü yılına doğru giderken aynı ruhla bu coğrafyada attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, geçmişimize layık olabildiğimizin açık bir göstergesidir. Bu vesileyle; Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta büyük zaferin büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o büyük ‘akıncıları’, o mübarek mücadelenin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadeleri kullandı.