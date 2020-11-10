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  • Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan'dan Karabağ zaferi sonrası İlham Aliyev'e tebrik ziyareti
10 Kasım 2020 Salı 21:41 | Son Güncelleme:

Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan'dan Karabağ zaferi sonrası İlham Aliyev'e tebrik ziyareti

Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan'dan Karabağ zaferi sonrası İlham Aliyev'e tebrik ziyareti
DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret edip, Karabağ zaferini tebrik etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Türkiye heyeti, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. 

Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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