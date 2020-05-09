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  3. Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, paylaşımında, şu yorumda  bulundu:

"Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)"

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