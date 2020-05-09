Bakan Ziya Selçuk'tan polise tebrik

Mutlu, bu sözünü 6-12 Mayıs Trafik Haftası kapsamında EBA üzerinden yerine getirdi. Bu örnek hareketi gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı paylaşımında, “Pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu’yu tebrik ediyorum. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz #TrafikHaftası’nda EBA canlı sınıfta trafik dersi aldı” ifadelerine yer verdi.