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  3. Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek

Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek

Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için yarın Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Dursun için saat 14.30'da gerçekleştirilecek törenin ardından, Sultanahmet Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. 

Bayramlı Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.

(AA)

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