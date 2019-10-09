Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. İzmir'de açıklamada bulunan Bakan Varank, sınırlarımızda terör devleti kurmak için planlar ve harcamalar yapıldığını söyledi.

Bakan Varank şunlara değindi:

Ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadele ettik, ediyoruz, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’nin yaptığı kolay bir iş değil. Ortada tezgah var. Sınırımızın yanında terör devleti kurmak için planlar ve harcamalar yapılıyor. Silah ve mühimmatından tutun da beslenen paralı askerlere harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Sinsice planlar yapıyorlar. Yıllardır bu tezgahı bozmak için her alanda mücadele ediyoruz.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesebilecek bir güce sahip ülkedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terör olaylarını sona erdirecek adımları atmak üzereyiz. Türkiye’nin bu adımlarından bazıları rahatsız oluyor. Çıkardıkları gürültü, yıkılan hayallerinin bir sesi. Şundan emin olabilirsiniz, bunlar bizim için yok hükmündedir. Hiçbir tehdit Türkiye’nin kararlılığını etkileyemez.