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  3. Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması
08 Haziran 2020 Pazartesi 14:35 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması

Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada 'Covid-19 Platformu altında 9'u ilaç, 8'i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank corona virüse karşı yerli aşı ve ilaç ile ilgili aylık değerlendirme toplantısında konuştu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları;

Covid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor. Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var.

Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda, Covid-19 proteinlerini taşıyan sentetik yapılarla çalışıyoruz. Şu an etkinlik testleri yapılıyor. RNA temelli aşı projesinin tasarımları yapılıyor. Bahsettiğim aşı projelerinin 3’ünde hayvan deneyleri başladı ve hızla devam ediyor.

Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları. 7 gün 24 saat laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen araştırmacılarsa, bu savaşın görünmeyen kahramanları.

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı.

Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk

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Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması
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