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  3. Bakan Varank ve Bakan Koca arasında 'sosyal mesafe' diyaloğu
22 Mayıs 2020 Cuma 06:24 | Son Güncelleme:

Bakan Varank ve Bakan Koca arasında 'sosyal mesafe' diyaloğu

Bakan Varank ve Bakan Koca arasında 'sosyal mesafe' diyaloğu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında Twitter üzerinden 'sosyal mesafe' diyaloğu yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurdele kestikleri anın görüntüsünü paylaştı. "Eskisi kadar yakın olamayız" mesajı veren Bakan Varank, paylaşımında Bakan Koca'yı etiketledi.

"MESAFE MAKASLAR ARASINDA"

Bakan Koca, Bakan Varank'ın bu paylaşımına sosyal medyadan yanıt vererek "Gönüller bir. Mesafe makaslar arasında Bakanım. Yakında kurdeleleri daha kısa keseceğiz." ifadelerini kullandı.


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