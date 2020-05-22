Bakan Varank ve Bakan Koca arasında 'sosyal mesafe' diyaloğu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurdele kestikleri anın görüntüsünü paylaştı. "Eskisi kadar yakın olamayız" mesajı veren Bakan Varank, paylaşımında Bakan Koca'yı etiketledi.

"MESAFE MAKASLAR ARASINDA"

Bakan Koca, Bakan Varank'ın bu paylaşımına sosyal medyadan yanıt vererek "Gönüller bir. Mesafe makaslar arasında Bakanım. Yakında kurdeleleri daha kısa keseceğiz." ifadelerini kullandı.