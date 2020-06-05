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  3. Bakan Varank tanıttı! İşte yerli tanı kiti
05 Haziran 2020 Cuma 17:49 | Son Güncelleme:

Bakan Varank tanıttı! İşte yerli tanı kiti

Bakan Varank tanıttı! İşte yerli tanı kiti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye'de geliştirilen yerli tanı kitini ilk kez gösterdi.

Bakan Varank, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün belirlenmesi amacıyla Türkiye'de geliştirilen yerli tanı kitini tanıttı.

Varank, hızlı tanı kitine oranla daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin, koronavirüsü atlatanların vücudunda oluşan antikorları test ettiğini söyledi.

Yerli tanı kiti ile hastadan yaklaşık 60 ila 90 dakika arasında sonuç alınıyor.

"ANTİKOR ÜZERİNDEN YAPILIYOR"

PSR testleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Varank, "PSR testleri ise o anda vücudunuzda virüs varsa onları tespit ediyor. Dünya genelinde tarama testleri antikor üzerinden yapılıyor. Bir hastalık atlatılmış mı, atlatılmamış mı? Nüfusun ne kadarı bağışıklık kazanmış? gibi soruların yanıtları bu testlerle belirleniyor." dedi.


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