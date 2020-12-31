Bakan Varank talimatı verdi: Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşülecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini belirtti.

DHA'nın haberine göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a Prof. Şahin ile yüz yüze görüşme yapması için talimat verdiğini ifade eden Bakan Varank, “Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor.” dedi.