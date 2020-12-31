  • $7,4227
  • 9,116
  • 451.813
  • 1475.45
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Varank talimatı verdi: Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşülecek
31 Aralık 2020 Perşembe 14:44 | Son Güncelleme:

Bakan Varank talimatı verdi: Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşülecek

Bakan Varank talimatı verdi: Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşülecek
DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini belirtti.

DHA'nın haberine göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a Prof. Şahin ile yüz yüze görüşme yapması için talimat verdiğini ifade eden Bakan Varank, “Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor.” dedi.

<p>Peki, aşı mutant virüse karşı etkili mi? Aşılanma süreci nasıl olacak? Aşı öncesi Kovid-19 testi

Aşı mutant virüse karşı etkili mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Simpsonların bir kehaneti daha doğru çıktı! Dünya şoka girdi

5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilirdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.