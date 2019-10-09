Bakan Varank: İnsansız iş makineleri Cuma günü birliklere teslim edilecek

Bir dizi program kapsamında İzmir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dokuz Eylül Üniversitesinde bulunan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, daha sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki (İYTE) Teknopark İzmir'e geldi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran tarafından karşılanan Varank, Teknopark İzmir'de basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Çiğli'de bulunan ve savunma sanayine üretim yapan Katmerciler Savunma Sanayi firmasını ziyaret etti.

Mayına dayanıklı, uzaktan kumanda edilebilen zırhlı dozeri inceleyen Varank, uzaktan kumandayla dozeri yönetti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, saat 16.00 itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kahraman Türk Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Türkiye'nin bölgenin güven ve istikrarı için bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini defalarca söylediğini vurgulayan Varank, "Bu sebeple askerlerimiz bölgede güveni tesis etmek, barışı tesis etmek, terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılar." dedi.

Bugünkü programları çerçevesinde savunma sanayi firmalarını da ziyaret ettiklerini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Burada gördüğünüz iş makineleri, uzaktan kumandalı ve zırhlı. Cuma günü itibarıyla birliklerine teslim edilmeye başlanacak. Bildiğiniz gibi savunma sanayi, ülkemizin tam bağımsızlığı için çok önemli. Biz yerli, milli silahlarımızı, teknolojilerimizi geliştirerek terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonra da bunu ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin terörle mücadeledeki başarılarını inşallah bundan sonra da ülkemizin güvenliğini sağlamak için elbette kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranlarını yüzde 65'ler seviyesine çıkardık. Bir zamanlar parasını vererek alamadığımız silahları şimdi kendimiz geliştirebiliyoruz. Bu manada bu ziyaretimiz de oldukça anlamlı. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar, hayata geçirecekler ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."

İnsansız zırhı iş makinelerinin özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalarda kullanıldığını aktaran Varank, "Tabii ki bunlar cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." ifadesini kullandı.

- "Derdimiz, terör organizasyonlarıyla"

Çeşitli çevrelerin operasyona yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Varank, Türkiye'nin daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim askerimiz sivillerin zarar görmemesi için en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Bundan önce değişik ülkelerin bölgede yaptığı operasyonlardan sonra o bölgede yapılan operasyonları şehirleri ne hale getirdiğini, nasıl bir yıkıma sebebiyet verdiğini, sivillere nasıl zarar verdiğini sadece biz değil aslında bütün dünya medyası gördü, dünya kamuoyu gördü ama bizim operasyonlarımızda, kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına sivillere zarar vermemek için bu operasyonları adeta bir cerrah hassasiyetinde yürütüyor. Şimdi de bu operasyonlar bu hassasiyetle yürütülecek. Bizim kesinlikle sivillerle bir işimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerle ve terör organizasyonlarıyla, terörist gruplarla. Biz defalarca bu bölgede bir terör koridoru istemediğimizi dünyaya ilan etmiştik. Güvenli bölgeyle ilgili faaliyetlerimiz oldu ama yürümediğini zaten görmüş oldunuz. Biz, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgede bir terör koridorunu sonlandırmak için bu operasyonu başlatmış olduk." (AA)