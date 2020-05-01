Bakan Varank: Hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması amacıyla G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılması ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması konularının ele alındığı bildirildi.

'ŞEFFAF DAVRANMAYAN ÜLKELER HESAP VERMELİ'

Bakan Varank, toplantıdaki konuşmasında, küresel ekonominin büyük buhrandan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederken, eşi görülmemiş bu zorlu dönemde küresel işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi. Dünyayı normale döndürmek için birlikte çalışmanın önemini vurgulayan Varank, bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunulmasını önerdi. Varank, "Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Kovid-19 krizi bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN BİRİSİNE SAHİBİZ'

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye’de yürütülen çalışmaları da anlatan Bakan Varank, "Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bunu başarabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Son 18 yılda özellikle sağlık ve sanayi sektörlerinde altyapımızı güçlendirmek için kayda değer adımlar attık. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bu sayede kriz ortaya çıktığında erkenden harekete geçebildik" ifadelerini kullandı.

'2 HAFTADA SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ'

Mustafa Varank, salgın sürecinde pek çok ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için medikal ürünlerin ihracatını kısıtladığını, Türkiye’nin ise ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini ifade etti. Varank, "Bu çaba sayesinde ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek" dedi.

Varank, koronavirüs ile mücadelede dijital teknolojilerin etkili bir şekilde kullanıldığının altını çizerek, "Bir pandemi takip uygulamamız var. Bu uygulamayla bireyler ailelerinin durumunu takip edebiliyor, sosyal hizmetlere erişebiliyor ve detaylı sorularla kendi durumlarını da değerlendirebiliyorlar" dedi.

Yeni ilaç ve aşıların keşfi için Ar-Ge projelerini koordine etmek amacıyla 'Covid-19 Teknoloji Platformu'nu başlattıkların söyleyen Varank, platformun, 16 projeye ev sahipliği yaptığını bildirdi. Varank, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerinin istikrarı açısından önemli roller üstlendiğinin farkında olduklarına belirterek, "Biz de Türkiye'de KOBİ'leri dijital teknolojilerden yararlanma konusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.