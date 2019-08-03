Dünyada sadece iki ülke geliştirdi! Milli muharip uçağına F-35 füzesi

Bakan Varank, Antalya Saklıkent'te düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Roketsan ortaklığıyla F-35 Müşterek Taarruz Uçağı için geliştirilen SOM-J seyir füzesinin Milli Muharip Uçak'ta kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir soru üzerine Varank, şunları söyledi:

"Milli Muharip Uçak'ta kullanabiliriz. Baykar'ın geliştirdiği Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) var. Bu İHA bir F-16'ın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J'yi çok rahat bir biçimde Akıncı'ya entegre edip onun üstünden de kullanabiliriz. Bu kabiliyetin kazanılmış olması önemli. Bu tarz bir seyir füzesini dünyada 2 ülke geliştirdi. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler bu tip bir seyir füzesi almak isterse biz çok rahat bir biçimde program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz."

Varank, Akıncı İHA'sına ilişkin, "Entegre edilecek mühimmatların çalışmaları devam ediyor, 2-3 ay içinde ilk uçuşu yapmayı planlıyorlar. Gelecek aslında insansız hava araçlarında. Bunun bir üst noktası artık savaşan İHA projesi, yani jet kabiliyetlerine sahip insansız savaş uçakları, dünya buna doğru gidiyor. Akıncı'nın savunma sanayimizde çok büyük bir çarpan etkisi olacağına inanıyorum." dedi.



AA