09 Haziran 2020 Salı 11:30 | Son Güncelleme:
Bakan Varank: Güvenli üretim belgesi verilmeye başlandı
Son Dakika Haberleri.. Bakan Varank: "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.
11. Kalkınma Planında; deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için "Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin" kurulmasına karar verdik. Komite’nin başkanlığını Bakanlığımız yürütüyor.
Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız