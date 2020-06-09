Bakan Varank: Güvenli üretim belgesi verilmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

11. Kalkınma Planında; deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için "Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin" kurulmasına karar verdik. Komite’nin başkanlığını Bakanlığımız yürütüyor.

Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek