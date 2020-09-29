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  • Bakan Varank, CHP'li Özel'in iddialarını ti'ye aldı: Muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir
29 Eylül 2020 Salı 16:34 | Son Güncelleme:

Bakan Varank, CHP'li Özel'in iddialarını ti'ye aldı: Muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir

Bakan Varank, CHP'li Özel'in iddialarını ti'ye aldı: Muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini eleştiren CHP'li Özgür Özel'e yanıt verdi. "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan" diyen Özel'e Varank, "Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'te 300 fabrika toplu açılış töreniyle faaliyete girdi. Açılış sonrası CHP'li Özgür Özel, "Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu" diyerek açılışı karalamaya çalıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özel'in karalama girişimine kayıtsız kalmadı.

"MUHALEFETİN YATIRIMDAN ANLADIĞI EN FAZLA HEYKEL OLABİLİR"

CHP'li Özel'in eleştirilerine Twitter hesabından yanıt veren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var."

CHP'ye göre eczane ve CHP'ye göre Lokanta görselleriyle yaptığı paylaşımda Özel'i ti'ye alan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir."

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