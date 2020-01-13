Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan;" Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." dedi.
Bakan turhan'ın açıklamarından satır başları;
- "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."
- "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak."
- "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."