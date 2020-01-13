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Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan;" Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." dedi.

Bakan turhan'ın açıklamarından satır başları; 

- "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."

- "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak."

-  "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."


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