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  • Bakan Soylu'dan vatandaşlara "yol" uyarısı: Lütfen araçlarınızı kullanmayınız
30 Ekim 2020 Cuma 19:16 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan vatandaşlara "yol" uyarısı: Lütfen araçlarınızı kullanmayınız

Bakan Soylu'dan vatandaşlara "yol" uyarısı: Lütfen araçlarınızı kullanmayınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İzmir'deki vatandaşları yol konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Bakan Soylu paylaşımında, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız." ifadelerini kulland.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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