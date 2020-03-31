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Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Evde kalın

Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Evde kalın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koranavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."


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