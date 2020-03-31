Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Evde kalın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

Tarih defalarca gösterdi ki biz, Millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiç bir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır.



Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca EVDE KALMAYI sürdürelim#VirüsüEvdeYokEt pic.twitter.com/hEPqJtDtSp