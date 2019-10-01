Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması! 'Kış operasyonlarımıza başlıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

108 ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Törende konuşan Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar, etkisiz hale getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108'dir." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz.

Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi."