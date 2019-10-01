Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6827
  • 6,1946
  • 267.552
  • 104735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması! 'Kış operasyonlarımıza başlıyoruz'

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması! 'Kış operasyonlarımıza başlıyoruz'

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması! 'Kış operasyonlarımıza başlıyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

108 ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Törende konuşan Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar, etkisiz hale getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108'dir." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz.

Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Filiz Küçükköse'nin panik anları
Demet Şener'den nispet gibi paylaşım!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
<p>Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi

Trafik Kazası Geçirdiler, Gülüp Fotoğraf Çektiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlana koydu hayatı değişti... Şimdi kendi üretip satıyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...