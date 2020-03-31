Bakan Soylu'dan sert tepki: Bunun adı yeni devlet kurmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."



Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

"İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."



"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü."

"Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı"



"Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."