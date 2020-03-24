Sosyal medyadaki görüntüler tepki çekmişti... Bakan Soylu'dan sert sözler: Etkileşim hastaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma sınırlaması sonrası sosyal medyadaki konuya ilişkin paylaşımlara tepki gösterdi.

65 yaş ve üstü vatandaşların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasını eleştiren Soylu "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.