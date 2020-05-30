Bakan Soylu'dan şehit polis Arslan'ın eşine başsağlığı telefonu

Alınan bilgiye göre, görüşmede şehidin eşine taziyelerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatıldığını ve şehit Atakan Arslan'ın kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, bir kız çocuk babası Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da defnedilecek.

Polis memuru Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında durumundan şüphelenilen 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla ekibiyle yaklaştığı esnada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.