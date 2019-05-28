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28 Mayıs 2019 Salı 16:32 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:32

Bakan Soylu'dan 'Pençe' harekatı açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Pençe' harekatı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik" dedi

İçişleri Bakanı Soylu: 'Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.'

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