Bakan Soylu'dan kiralık ev tepkisi: Hadi gitsin bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun

'İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda emniyet ve jandarma lojmanları konusuna değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı yerlerde kiralık ev bulabilmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

DHA'da yer alan haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, bu protokol çerçevesinde de binalar inşa ettiklerini anlatan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"HADİ GİTSİNDE BİR POLİSİMİZ BODRUM'DA KİRALIK EV BULSUN"

"Karşılıklı iyi sonuçlar elde ettik ama yetmez. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım, hem emniyet hem jandarmada. Buna ihtiyacımız var. Ben 4 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım.'

'JANDARMANIN ÜS BÖLGELERİNDE KÜÇÜLMELERE GİTTİK'

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yeni güvenlik konseptine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına uygun olarak mekan konusunda değişiklik adımı attıklarını kaydeden Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin; jandarmanın üs bölgelerinde çok büyük yapıları vardı. Orada hemen küçülmelere gittik. Daha etkin, daha kabiliyetli, birçok yere daha hakim ve güvenli. Gerek 6-7 Ekim olayları gerekse çukur-barikat olayları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çevik kuvvet bölgeleri oluşturulacaktı. Buna ait binalar yapılacaktı. Geldiğimizde bir kararla beraber artık buna ihtiyaç olmayacağını, yeni güvenlik konseptinin bunun için bir anlam taşımayacağına hep beraber karar verdik. Daha küçük, daha kompakt, daha hareketli yapı ortaya koyduk."