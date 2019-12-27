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  3. Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: Peki işin bilimsel gerçeği nedir?

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: Peki işin bilimsel gerçeği nedir?

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: Peki işin bilimsel gerçeği nedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.


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