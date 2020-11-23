Bakan Soylu'dan kadın cinayetlerine tepki: Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 20 Kasım itibarıyla 234 kadının cinayete kurban gittiğini belirten Soylu, "Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" ifadelerini kullandı.

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