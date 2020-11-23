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  • Bakan Soylu'dan kadın cinayetlerine tepki: Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:56 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan kadın cinayetlerine tepki: Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin

Bakan Soylu'dan kadın cinayetlerine tepki: Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin
DHA

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 20 Kasım itibarıyla 234 kadının cinayete kurban gittiğini belirten Soylu, "Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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