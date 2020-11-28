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28 Kasım 2020 Cumartesi 21:35 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan KADES paylaşımı

Bakan Soylu'dan KADES paylaşımı
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısı hakkında paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:

Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim.
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