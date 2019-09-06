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  3. Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atanacak mı? sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atanacak mı? sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atanacak mı" sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü Hakan Çelik'in programında cevap vereceğim" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna Bakan Soylu, "Pazar günü Hakan Çelik'in programında cevap vereceğim" cevabını verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terörle mücadele konusunda duyarsızlık gösterenler var. Ben buna sadece üzülerek bakıyorum.

(İmamoğlu hakkındaki sözleri ne anlama geliyor?) Onu pazar sabahı söyleyeceğim.

Yenikapı'da sergilenen araçlar

Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."

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