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  3. Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır
07 Haziran 2020 Pazar 13:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır

Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir." dedi.

Bakan Soylu, "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur. Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır." açıklamalarında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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