Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuşuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAMLAR

Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Bu hadiseyi saçma sapan iddialara delil yapıp, çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır.

Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de herhangi bir eksiklik görmemişseniz, yerine iade edersiniz. Ama sonra kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almayacak mıyız? Bundan yaklaşık 1,5 ay önce 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve aldık.

"15 TEMMUZ'U UNUTARAK KİM İŞLEM YAPIYORSA HAİNDİR"

Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa o haindir. Bu dinamik bir süreçtir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım.

Biz gereğini yapıyoruz, titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor.

PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar.



Jandarma teşkilatından bugüne kadar FETÖ gerekçesiyle ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 561; halen açıkta bulunanların sayısı ise, 2 bin 945.

Ayrıntılar geliyor...