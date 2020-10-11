Bakan Soylu'dan darbedilen mevsimlik tarım işçilerine ziyaret: Cumhurbaşkanımızın 'gönülleri al' talimatı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darbedilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti.

"BİZE TOP DEĞSE BİR ŞEY OLMAZ"

AA'da yer alan haberde bunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu şunları ifade etti:



"Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz."



Sakarya'da yaşanan olaya değinen Soylu, şunları kaydetti:

"O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al.' dedi.'

"DEVLETİMİZİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kasım Demir ise devletin her kademesinin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, 'Devletimizin arkamızda olduğunu gördük, hissettik. Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması.' ifadelerini kullandı.