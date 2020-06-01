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  3. Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
01 Haziran 2020 Pazartesi 23:31 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Bakan Soylu'nun Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ezana saygısızlık yapan kişileri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan kardeşimizin ailesine Sayın Süleyman Soylu bakanımız ile taziye ziyaretinde bulunduk.. Aile çocuklarının ırkçılık söylemlerine alet edilmesine çok üzülmüşler.. Barış kardeşimizin ruhuna fatiha..

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
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