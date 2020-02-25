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  3. Bakan Soylu'dan 'Arka Sokaklar' paylaşımı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Bakan Soylu'dan 'Arka Sokaklar' paylaşımı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Bakan Soylu'dan 'Arka Sokaklar' paylaşımı! 'Eyvallah Rıza Baba'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesini Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan bölümünü Twitter hesabından 'Eyvallah RIza Baba' diyerek paylaştı. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 

 


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