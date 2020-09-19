  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Soylu'dan Anayasa Mahkemesine eleştiri: Aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir
19 Eylül 2020 Cumartesi 13:07 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Anayasa Mahkemesine eleştiri: Aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir

Bakan Soylu'dan Anayasa Mahkemesine eleştiri: Aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin söylediği sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgili söylediği sözlerden sonra yaşananlarla ilgili, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgili söylediği sözlerden sonra yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti" dedi.

Soylu ayrıca, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir" diye de ekledi

<p><span >Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK’ya yönelik operasy

Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

''Efsane'' İle Hayallerini Gerçekleştiriyorlar

Batık Şehir'de depremden dolayı oluşan tahribat ilk defa görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.