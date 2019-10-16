Bakan Soylu’dan ABD’nin yaptırım kararına cevap

Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanlığı'ndaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

‘TEK MALIMIZ FETÖ, ONU DA ALACAĞIZ’ DEMİŞTİ

ABD, 2018 yılında da Rahip Brunson'ın tutukluluğunu gerekçe gösterip Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül için yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o dönem ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." demişti.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.