Bakan Soylu: Veri alt tabanları birleştirilince karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansman ortaklığıyla hayata geçirilen 'Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi'nin (YİKOB) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, darbe girişiminden sonra özellikle güvenlik yapılanması noktasında çok önemli değişiklikler olduğunu, bu değişikliklerin en çok yaşandığı yerlerden birinin de İçişleri Bakanlığı olduğunu söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını ayrıca jandarma ve sahil güvenlik akademilerinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Bunun haricinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın birbirinden ayrı dijital altyapıları, veri tabanları, birlikte operasyon yapmaları gereken zeminler ve olaylar söz konusuydu. Yine nüfus ve göç idarelerinin de kolluk birimlerinin görev alanlarına temas eden iş ve işlemleriyle ulaşabildiği veriler vardı. Bütün bu yapı, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanmasının çok önemli olduğunu, ortak alanların kullanıma açılması gerektiğini, birimlerin birbiriyle iletişiminin zamandan ve paradan tasarruf ettirmesinin yanı sıra çalışılan konularda, suç ve suçlunun takibinde başarıyı yukarı çektiğini bizlere gösterdi" diye konuştu.

5 BİN SUÇ AYDINLATILDI

Darbe girişimi sonrası dönemde 5 temel yönetim ilkesi belirlediklerini, bunlardan ilkinin koordinasyon ve entegrasyonu artırmak olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki biz bunu büyük ölçüde başardık ve bu başarımız rakamlara yansıdı. Hem dijital sistemlerimizi entegre ettik hem birimlerimize birlikte çalışmalarını sağlayacak, ortak operasyon yapabilmelerine imkan tanıyacak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bugün yapılan kırsalda terör operasyonları dahil olmak üzere jandarma, polisimiz, özel harekat birimlerimiz kol kola, omuz omuza, birlikte operasyon yapabilme kabiliyetini en üst düzeye çıkarabilme anlayışına kavuştu" dedi.

Savunma Sanayi Fuarı'nda jandarma ve emniyet birimlerini ziyaret ettiğini belirten Bakan Soylu, bu birimlerin veri alt tabanlarının birleştirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sadece suç ile ilgili veri alt tabanlarının birleştirilmesi temmuz ayından bugüne kadar yaklaşık 5 bin karanlıkta kalan suçun aydınlatılmasına sebebiyet teşkil etti. Kriminal altyapılarımızı birleştirmek bizi özellikle geçmişte karanlık olarak kalan birtakım olayların tespitinde önemli bir başarıya ve önemli bir noktaya taşımıştır. Özellikle birimlerin birbirinin işine yarayacak veri paylaşımları yapabilmelerinin hep beraber önünü açtık. Türkiye ciddi bir göç dalgası ile hala karşı karşıyadır ve bu göç dalgasında sahil güvenliğimizden polisimize, jandarmamıza kadar bizim veri altyapılarımızın entegrasyonunu sağlayabilmek bizi karanlıkta el yordamıyla yolumuzu bulmaktan kurtarmış, tam anlamıyla önümüze aydınlık bir zemin açmıştır."

'TRAFİKTE ÖLÜM ORANI YÜZDE 40,6 AZALDI'

Koordinasyon ve etkili birliktelik sayesinde trafik kazalarındaki ölüm oranında da büyük düşüş olduğuna değinen Bakan Soylu, "Yılın ilk 4 ayında yüzde 40,6 trafikteki can kayıplarında, ölümlerde azalma yaşandı. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Yani milletimizle öğrencilerimizle öğretmenlerimizle ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte bunu sağladık. Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir rakamdır" diye konuştu.

(DHA)