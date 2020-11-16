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  • Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
16 Kasım 2020 Pazartesi 19:57 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret

Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’ndan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i ailesi ile birlikte kaldığı akrabalarının evinde ziyaret etti.

O sırada evde bulunan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı, oyuncaklar hediye ettikleri Ayda ile bir süre oyun oynayarak minik kızı sevdi.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='mailto:Eda.cabul@turkmedya.com.tr'>Eda.cabul@turkmedya.com.tr</a></p><

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