Bakan Soylu ve Karaismailoğlu Çaldağ köyünde AFAD yetkililerinden bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

AA'da yer alan haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çaldağ köyünde köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

BAKANLAR SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİ

AFAD Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.