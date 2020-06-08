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  3. Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı
08 Haziran 2020 Pazartesi 12:16 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, vatandaşları, kurallara uyulması konusunda da uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden trafiğe ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında, “Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...” ifadelerini kullandı.

Soylu, “Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım...” ifadelerini de kullanarak vatandaşları trafik kurallarına uyulması yönünde uyardı.

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