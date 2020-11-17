Bakan Soylu talimatı verdi: Bu perdeyi kapatın! Süper Lig'de tarihi karar! Koronavirüse yakalanan oyuncudan dikkat çeken uyarı... Ve daha fazlası günün özetinde

Bakan Soylu'dan jandarmaya kış operasyonu talimatı

"BU PERDEYİ KAPATIN"

İl jandarma komutanlarına seslenen Bakan Soylu, "İki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

"ASILDIZDIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

Kış soğukları geliyor, sıcaklıkar 10 dereceye düşüyor

SAĞANAKLARA DİKKAT!

Yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Azerbaycan tezkeresi bugün görüşülecek

MEHMETÇİK'E GÖREV

Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tezkereye göre Türk askeri, Rusya ile kurulacak ortak merkezde görev alacak.

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig’de hükmen yenilgi kapıda

TARİH BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi.

Terim, Kenan Karaman, Onyekuru ve Salih Uçan'ı istiyor

İLK HEDEF KENAN KARAMAN

Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kenan Karaman, Onyekuru ve Salih Uçan'ı takımda görmek istiyor.

Lazio'nun ilk hedefi Yusuf Yazıcı olacak

RADARA GİRDİ

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı Lazio'nun Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde kadrosuna katabileceği yazıldı.

Şampiyon, aşiret savaşlarını durdurdu

AİLELERİ BARIŞTIRDI

Müslüman dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Almanya'da yaşanan Çeçen ve Arap aileleri arasındaki aşiret savaşında araya girerek barışı sağladı.

Galatasaray'da koronavirüs paniği

3 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Irmak Ünal, virüsün telefondan bulaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Ünal, takipçilerini uyardı.

Meryem Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

‘Kovan’ filmindeki performansıyla Amerikalı yapımcıların dikkatini çeken Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Oyuncu gelen teklifleri reddediyor.

Sıla ve Hazer boşanıyor mu?

İDDİALARA İLK YORUM

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Sıla ve ünlü şef Hazer Amani iddialara yanıt verdi. İkili, "Evden ayrılma da boşanma da yok" dedi.

Jennifer Lopez kendi markasını kurdu

KOZMETİK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Müzik ve sinema sektöründe fırtına gibi esen, kısa süre önce moda sektörüne adım adam Jennifer Lopez, şimdi de kendi kozmetik markasını kurdu.

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım'ın mutlu günü

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bir süredir aşk yaşayan Aylin Aslım-Utku Vargı çifti, nikah masasına oturdu. İkili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.