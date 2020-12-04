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  • Bakan Soylu son dakika müjdeyi verdi: 81 kilometrelik Ağrı-İran Güvenlik Duvarı tamamlandı
04 Aralık 2020 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu son dakika müjdeyi verdi: 81 kilometrelik Ağrı-İran Güvenlik Duvarı tamamlandı

Bakan Soylu son dakika müjdeyi verdi: 81 kilometrelik Ağrı-İran Güvenlik Duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanı Soylu son dakika müjdeyi verdi. Ağrı-İran sınırında yapımı devam eden Güvenlik Duvarı Projesi tamamlandı. 81 kilometrelik güvenlik duvarının müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Soylu, projeye katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Soylu, projeye ait fotoğrafların da yer aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."
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