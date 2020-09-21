21 Eylül 2020 Pazartesi 11:51 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu: Son bir haftada 1 ton eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir haftada içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir hafta içerisinde 1 ton eroin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son bir haftada içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi