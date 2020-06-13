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  3. Bakan Soylu: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:22 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Bakan Soylu: "Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" dedi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

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