Bakan Soylu: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hafta sonu mesaisine devam ��



Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman @Jandarma’mızın operasyonunda etkisiz... ���� — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020