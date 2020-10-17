Bakan Soylu paylaştı: 3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi
İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 450 metre yüksekliğe kurulan Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinin fotoğrafını paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırında Türkiye'nin en yüksekteki, en modern üs bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından üsle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz... Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri... 3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin Büyük gurur."
İkiyaka Dağları— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 17, 2020
Irak sınırında
Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz...
Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri...
3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor.
Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin
Büyük gurur�� pic.twitter.com/1lEDMONeRP