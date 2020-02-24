Bakan Soylu müjdeyi verdi: Birisi daha vuslatını giderecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak "Yarın Diyarbakır annelerinden birisi daha vuslatını giderecek." ifadelerini kullandı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 8'E YÜKSELMİŞTİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuşmuştu.

Volkan Aslan da Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükselmişti.