Bakan Soylu Mehmetçik karesini 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı

Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir şöyle:

"Bu insanlar dev midir

Yatak görmemiş gövde midir

Bir yara açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında

-Ya kurbanın olam

Dağlar önüme durmuş

Ki dağlanam

Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"

DHA