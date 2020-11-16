Bakan Soylu koronavirüs tecrübesini anlattı: Kimse kendine çok fazla güvenmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavi sürecini anlatan Soylu, "En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" dedi.

AA'da yer alan habere göre Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de depremin ardından yürütülen çalışmalara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder."

"BU DA BİR AFET, KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ KORUMALI BİR AFET"

İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 tedavisine ilişkin, "Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet." dedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin."