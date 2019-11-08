Bakan Soylu: Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi. Soylu DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi ile ilgili de “Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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